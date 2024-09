Corea del Nord-Qatar interrotta nel 2 tempo | il motivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) La partita valevole per le qualificazioni mondiali in Asia tradelè statanel secondoa causa del nubifragio che si è abbattuto sul New Laos National Stadium di Vientiane. La pioggia ha reso impossibile lo svolgimento della partita per via del terreno di gioco allagato e impraticabile. L’arbitro ha quindi deciso di sospendere il match. Al momento dell’interruzione, al 57?, il risultato era fermo sul 2-2. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle prossime decisioni sul match. AGGIORNAMENTIdelnel 2°: ilSportFace.