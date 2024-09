Colata di cemento pressing delle Belle Arti per ripristinare i basoli e tutelare il centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Bologna, 10 settembre 2024 – Ladidi via Farini e via Santo Stefano continua a far discutere. Ma, da quello che trapela, oltre agli attacchi deldestra e al battibecco social, è la stessa Soprintendenza a intervenire. Filtra, infatti, che l’architetto Francesca Tomba avrebbe risposto alle comunicazioni del Comune in cui si avvertivano ledell’intervento in pienostorico. Un intervento che – come ricordato sia dal sindaco Matteo Lepore, sia dall’assessora alla Mobilità Valentina Orioli – ha carattere temporaneo "fino a che non avremo riaperto via San Vitale e ultimato i cantieri del tram".