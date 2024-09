Canta e balla Hello Kitty con una fan affetta da leucemia | la bellissima sorpresa della rapper Anna fa il giro dei social Il mio sogno si avvera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Fa partire la ripresa e inizia are sulle note di 30°, il fenomeno TikTok dell’estate (presente in 238 mila video) targato. E proprio mentre sta per iniziare il suo balletto, la piccola Cecilia,da, si è ritrovata alle spalle il suo idolo, la giovane tspezzina, con in mano un pupazzo di. Nonostante il 2024 sia stato decisamente il suo anno, con il suo primo album, Vera Baddie, che ha trascorso nove settimane in cima alla classifica degli album italiani, lane ligure si è lasciata andare a un momento d’oro con la sua fan. Unadolcissima, quella che la giovanissima TikToker (130mila follower) ha ricevuto da. Un’emozione così grande da lasciarla senza parole. E, così, le due, hanno parlato con i fatti, lasciandosi andare in un tenerissimo abbraccio sotto gli occhi commossi dei presenti.