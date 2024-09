Branca | Mourinho all’Inter quasi si ruppe una mano! Thiago Motta via? Andò così

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024)ricorda il suo periodo da direttore sportivo dell’Inter, dove conobbe siasia. In un intervento a TV Play, il dirigente segnala come non sia vero che l’attuale allenatore della Juventus sia andato– a gennaio del 2012 – per colpa sua. IL PASSATO – Marcoè ancora ricordato dai tifosi: «A distanza di anni sento sempre l’affetto degli interisti e di ogni persona che ha a cuore l’Inter quando mi incontra. Penso che faccia parte del gioco.per colpa mia? L’esatto contrario. Perché lui, giustamente, visto che la squadra non era in acque calmissime e voleva fare un’esperienza diversa, voleva andare al PSG. Gli avevo detto che non ero contrario, ma che preferivo parlarne a fine campionato: c’era stato il cambio allenatore e lui era uno dei giocatori migliori della squadra.