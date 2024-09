Ascolti La Volta Buona Caterina Balivo stona | conflitto con Ore 14 al top

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) La nuova stagione Rai ha visto il ritorno in grande stile di due programmi che si sovrappongono in un duello interno sempre più aspro: Lasu Rai1, condotto da, e Ore 14 su Rai2, condotto da Milo Infante. Entrambi i programmi sono iniziati alla stessa ora, 14:05 circa, affrontando lo stesso tema di cronaca, generando inevitabilmente tensioni e polemiche tra il pubblico. L'approccio di Laè stato oggetto di critiche fin dalla fine della stagione. Nato come programma di intrattenimento leggero, il contenitore di Rai1 ha iniziato a trattare casi di cronaca nera, un tema non proprio in linea con il tono dichiarato nei palinsesti ufficiali, che promuovono la "leggerezza" e "l'eleganza" con cui la conduttrice accoglie ospiti e pubblico.