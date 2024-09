Ancora violenze contro le donne Scappa dalle botte del compagno La salvezza entrando nel bar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Il suola stava picchiando, ma la vittima è riuscita a fuggiresue grinfie, rifugiandosi in un bar. È accaduto a Pescia: intorno alle 19.30 di domenica scorsa una donna si è rifugiata in un bar di via Cavour, una strada nel centro storico della città dei fiori, dopo essereta di casa. Stava cercando di sottrarsidell’uomo. Una volta che la donna ha trovato riparo nel locale, sono stati allertati i carabinieri della stazione di Pescia, attraverso il numero di emergenza unico 112. I militari hanno provveduto a identificare e a fermare l’autore dell’aggressione, informando subito dei fatti l’autorità giudiziaria. il pubblico ministero di turno della procura di Pistoia Chiara Contesini ha disposto l’allontanamento di urgenza dell’uomo dall’abitazione. Il provvedimento è stato emesso a garanzia della vittima.