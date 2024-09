Affacciati sul mondo da tre generazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Tre generazione di doganalisti. Stiamo parlando della Cad Bagnara, dell’Interporto di Bentivoglio, che ha compiuto 70 anni. Azienda che di recente ha avuto un riconoscimento, per la lunga attività imprenditoriale, da parte di Confindustria. La storia cominciò nel 1953 quando Giancarlo Bagnara fondò l’azienda avviando la sua professione di doganalista. Poi negli anni Settanta subentrò il figlio Rodolfo e successivamente i figli di Rodolfo, prima Mattia e più recentemente Alessandro. Rodolfo Bagnara, praticamente, è nato tra le bolle di accompagnamento di import e quelle di export. Ma cosa fa un doganalista? "Per prima cosa – spiega Rodolfo Bagnara – studia. C’è un esame di Stato da superare, a Roma, per poter essere iscritti all’albo professionale degli spedizionieri doganali ed esercitare la professione.