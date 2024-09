A Panzano in Chianti torna Vino al Vino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 -al, l'appuntamento che, dal 13 al 15 settembre, vede riunite le cantine dell’Unione Viticoltori diin(Firenze). Come si legge in una nota “da quasi trent’anni,alè la celebrazione di un territorio straordinario, dove ogni calice – che si tratti diClassico o di Igt – racconta la storia e l’essenza di una terra unica. Qui il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità si sposano con valori di solidarietà, amicizia e passione per il. Una tradizione secolare si affianca a una continua ricerca dell’eccellenza vitivinicola. L’identità diinsi definisce non solo attraverso il terroir, ma anche grazie alla sua ricca storia e alle profonde relazioni sociali”.