Uccide la nonna di 93 anni | Non ricordo di averlo fatto

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un uomo di 41avrebbe appiccato un incendio dentro casa con suaall’interno, ma poi dichiara di non ricordare nulla La polizia della città di Fukushima ha arrestato un uomo disoccupato di 41, Junya Aso, con l’accusa di aver appiccato un incendio che ha poi portato alla morte di sua, Setsuko Aso, di 93. L’incendio sarebbe scoppiato lo scorso 8 giugno in una casa di legno elevata a due piani. Qui l’anziana donna viveva con il figlio, il padre del presunto assassino-piromane. Secondo le informazioni rilasciate dalla polizia ai media locali, Aso si era trasferito da circa sei mesi a casa del padre e della. L’incendio ha devastato completamente l’abitazione, e la, che si trovava all’interno, non è riuscita a portarsi in salvo, restando da sola in mezzo alle fiamme. Un uomo ha bruciato casa con dentro la(Pixabay) – Notizie.