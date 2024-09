The Floor – Ne rimarrà uno solo il game show con Ciro Priello e Fabio Balsamo su Rai 2 | quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo il grande successo della prima edizione torna su Rai 2 “The– Neuno”, ilcondotto dacon, nuove star della tv. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione del format ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di ‘The Voice’, è tutti i martedì, dal 10 settembre al 15 ottobre 2024. “The– Neuno” torna su Rai 2:in tv “The– Neuno” è pronto a divertire nuovamente il pubblico italiano: appuntamento in prima serata su Rai2, per ben 6 prime serate. Il programma che vede la conduzione di, che come è già noto hanno cominciato sui social, a colpi di sketch, nel gruppo dei The Jackal, è realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine.