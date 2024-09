Spaccio di droga a Gela | arrestati 14 membri di un’organizzazione criminale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 9 settembre 2024) A, in provincia di Caltanissetta, è stata smantellata un’importante organizzazionededita al traffico di stupefacenti. I carabinieri, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Caltanissetta, hanno eseguito 14 misure cautelari: 8 persone sono state condotte in carcere, una agli arresti domiciliari, quattro sono sottoposte a obbligo di firma e una persona risulta ancora ricercata. Le indagini, iniziate nell’aprile 2022, hanno rivelato un sistema ben organizzato di traffico di droghe come cocaina, marijuana e hashish, provenienti principalmente dalla Calabria e da Catania. L’indagine ha messo in luce l’esistenza di un’associazioneche gestiva il traffico di stupefacenti attraverso contatti diretti con fornitori in altre regioni.