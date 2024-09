Sinner vince gli Us Open e dà il primo bacio in pubblico timido ad Anna Kalinskaja

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alla fine l’iniziativa l’ha presa lei. Dopo la vittoria contro Taylor Fritz che gli ha consegnato il secondo Slam stagionale, Jannikè corso nel suo box ad abbracciare “le persone che mi sono state sempre vicine”. Non solo Darren Cahill e Simone Vagnozzi – la coppia di allenatori che lo ha portato are che gli è stata di supporto in questo periodo complesso – ma anche la collega e compagnaKalinskaya. Dopo una lunga camminata tra le tribune,ha abbracciato tutto il suo team, compresi l’agente Joseph Cohen e Alex Vittur e, alla fine, è arrivato da Kalinskaya. La tennista, classe 1998, ha vinto 7 titoli singolare e 9 titoli doppio nel circuito ITF, oltre ad un titolo WTA nel doppio. La sua carriera, tuttavia, è stata segnata anche da diversi infortuni, che l’hanno tenuta lontana dal campo per molto tempo.