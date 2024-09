Sinner | Caso doping? Tante voci su di me ma chi mi conosce sa Sono legato a mia zia la sua malattia mi ha colpito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo il successo agli Open USA, Jannikha scelto la riservatezza, come suo solito, per festeggiare. La fidanzata Anna e il team, prima di volare a Milano e poi in Alto Adige, a casa sua, dai genitori e dalla zia malata alla quale ha dedicato il trionfo americano. Intervistato dal Corriere della Sera, il campione ha raccontato: "Credo che quando uno è una brava persona e cerca di aiutare, qualcosa di buono prima o poi arriva. Ci credo molto. Quandoin auto a New York o Miami, in una grande città insomma, guardo fuori dal finestrino e mi chiedo: chissà cosa fa quella persona nella vita. Lo immagino, mi piace ragionare su certe cose. Sì, credo in un destino, sia positivo che negativo".