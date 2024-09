MotoGP test Misano | Bagnaia davanti Martin 6

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mattinata disul circuito di, dove i team dihanno avuto l’opportunità di svolgere una sessione di prove ufficiali. Il più veloce è stato Jorge, che in sella alla sua Ducati Pramac ha girato in 1’31?124. Secondo posto per un altro spagnolo, Pedro Acosta (Ktm),a Franco Morbidelli. Quarto Marc Marquez, mentre Peccoha chiuso quinto con la sua Ducati, che può vantare un nuovo telaio. Nel pomeriggio proseguiranno le prove. Nel pomeriggio il campione del mondo in carica ha chiuso ina in 1:30.619. Secondo Franco Morbidelli e terzo Enea Bastianini. Sesto il leader del Mondiale Jorgesu Ducati Pramac,al vincitore del GP San Marino Marc Marquez (Ducati team Gresini). La Honda ha sfoggiato un nuovo pacchetto aerodinamico, lavoro sull’elettronica per Aprilia e su una nuova specifica di motore per Yamaha.