Milan i ricordi datati 9 settembre | dal compleanno di Donadoni al primo gol di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024): ilegati adGiornata diin casa: i rossoneri, nella giornata di lunedì 9hanno voluto omaggiare due giocatori che hanno fatto parte della storia rossonera si tratta di Filippoe Roberto. 23 anni fa, Superpippo fece la sua prima partita a San Siro con la maglia del Diavolo e fu subito gol. D’altronde il n°9 non poteva che far gol il 9/9. L’ex Juventus siglò la rete del momentaneo 2 a 0 nel match che finì 5 a 2. Una rete delle sue in cui approfittò dell’errore della difesa avversaria, si avventò sul pallone, dribblò il portiere e poi a porta vuota segnò. Sui social, i rossoneri hanno ripubblicato il video della rete: 9/9: The day of ??? Number 9’s firstgoal! #OnThisDay #Semprepic.twitter.com/gpcf3HbuUm — AC(@ac) September 9, 2024 L’omaggio perè legato al suo