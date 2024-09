Lezioni di yoga gratis a Milano | dove quando e come iscriversi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Vacanze terminate? La più grande scuola diin Italia offre ai giovani abitanti diun rientro in città all’insegna del benessere e senza fare troppo i conti con il budget tra studio e lavoro. Sulla scia del successo riscosso dallediproposte nel palinsesto di Darsena Sport, promosso dal Comune di, che dallo scorso giugno offre al pubblico attività gratuite per consolidare il legame tra sport, salute e comunità, Bali.it lancia una nuova iniziativa a favore dei cittadini più giovani. Fino al 14 ottobre, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 24 anni avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a tutte ledidei tre studi di Bali.it ache si trovano rispettivamente in Via Marghera 43, Via Friuli 26 e Via P. Castaldi 42.