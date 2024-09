La liberazione di Pistoia ottantesimo anniversario | Ricordare è un dovere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – La pioggia annunciata ha concesso concesso una tregua, quasi a riconoscere l’importanza della ricorrenza. E la cerimonia per l’dellasi è tenuta come di consueto in Piazza della Resistenza. Ieri mattina intorno alle 11, alla presenza del vice-prefetto Lorenzo Botti, delle associazioni e di alcuni rappresentanti istituzionali, il sindaco Alessandro Tomasi, il consiglieri provinciale Matteo Giusti e il consigliere regionale Marco Niccolai hanno deposto la corona d’alloro ai piedi del monumento in piazza, ricordando davanti al picchetto d’onore composto dai paracadutisti del centottantatreesimo reggimento “Nembo” le vittime dei bombardamenti e i caduti per la libertà. Subito dopo Renzo Corsini, all’epoca dei fatti ancora un bambino, ha parlato a nome dell’Anpi condividendo i propri ricordi.