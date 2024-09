La Cdr sbanca lo ‘Zanti’ e continua la sua corsa a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) SANMICHLESE 1 AT. CDR MUTINA 2 Sanmichelese: Schiuma, Casini, Merli, Baisi, Costa, Tardini (46’ s.t. Gorzanelli), Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Frimpong. All. Azzurro (Paganelli, Geti, Doku, Rafrafi, Ferrari, Venturelli, Tolu, Pasini) At.CDR Mutina: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi (41’ s.t. Gollini), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli (25’ s.t. Gozzi), Hoxha, Panzanato (38’ s.t. Vignocchi). All. Paganelli (Tagliavini, Andreoli, Lazzaretti, Tagliavini, Ognibene, Veneri) Arbitro: Leotta di Bologna (Rehman, Poggipollini) Reti: 4’ s.t. Hoxha, 14’ s.t. Caselli, 34’ s.t. Peddis Note: ammoniti Merli, Manzini, Hoxha, Gualdi, Ricaldone, Turci, Gozzilodi San Michele, la CDR Mutina, e prosegue la suacon il ‘gruppone’ di testa.