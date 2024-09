Inghilterra Carsley | Non penso a me stesso Sono a mio agio con l’incarico che mi è stato affidato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Cerco di non pensare troppo a medovrebbe andare al miglior tecnico possibile. Conosco quel che devo fare per i prossimi impegni ea mioconche mi è”. Lo ha detto Lee, Ct ad interim dell’, alla vigilia della partita contro la Finlandia in Nations League. La FA ha affermato cherimarrà in carica durante l’autunno, ma allotempo prosegue la ricerca del successore di Gareth Southgate. Il tecnico ad interim non ha segnalato nuovi infortuni nella conferenza stampa pre-partita, ma ci saranno comunque cambi di formazione rispetto all’11 schierato contro l’Irlanda. “Se cambiamo undici giocatori, rischiamo di dare il segnale sbagliato. La cosa positiva di questo gruppo è che tuttimolto motivati ??a fare bene. Ci saranno due o tre cambiamenti, ma non cambiamenti radicali.