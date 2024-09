Il tempo dell' irresponsabilità è finito! | il segno che avrà la vita stravolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) ARIETE Il, correre tanto per correre, amare tanto per fare sport, non interessa più. Ora inizia la stagionea ricerca del vero successo, vero guadagno, vero amore. Se avete già ottenuto tutto questo, complimenti, ma non addormentatevi sugli allori. La settimana inizia con il passaggio di Mercurio in Vergine, sollecita la vostra abilità a produrre, la facilità di adattamento al lavoro. Marte invece chiede presenza in famiglia. TORO Quello che fino a ieri non sembrava possibile, potrebbe accadere questa settimana - un colpo di genio o di fortuna nel lavoro, affari. Questa mattina Mercurio ritorna in Vergine e vi sarà amico fino al 13 ottobre, in aspetto con il vostro Urano vi seguirà nelle piccole speculazioni e le operazioni di borsa. Il gusto del gioco potrebbe essere esagerato, sappiatevi controllare.