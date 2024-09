I profumi al ristorante sono una iattura ma come è difficile bandirli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 9 settembre 2024) Stasera si gusterà un petit four allo Chanel N°5 o un’anatra confit al Dior Sauvage? L’importante è non incappare in un risottino al Lancôme La vie est belle ché la vita sarà anche meravigliosa, ma sborsare centinaia di euro per una cena stellata per poi venire travolti dall’insolito profumo abbondantemente emanato dai commensali del tavolo di fianco (o, peggio ancora, del proprio) non è esattamente una delizia. Quella dell’inquinamento olfattivo alè questione poco discussa e segnalata e che non riguarda affatto solo l’haute cuisine. Pure una pizza al Gucci Bloom nella trattoria sotto casa la evitiamo volentieri: ridatici la Margherita, con il suo aroma di basilico e pummarola e di pasta biscottata al punto giusto.