GTA 6 è stato rinviato al 2026? Un noto giornalista rassicura i fan ma non esclude rinvii

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jason Schreier ha commentato le recenti indiscrezioni che vogliono GTA 6 essereinteramente da Rockstar Games, affermando che in realtà ha scoperto da alcune fonti che il gioco non èancora. Ebbene sì, nel corso della giornata di ieri si è rapidamente diffuso in rete un rumor che vuole l’attesissimo Grand Theft Auto 6 essereall’interno del team di sviluppo americano al, facendo ovviamente preoccupare una nutria fetta di videogiocatori che non vede l’ora di gettarsi tra le strade di Vice City. Ma in realtà le cose non stanno propriamente così, visto che Jason Schreier ha scoperto da 6 fonti diverse all’interno di Rockstar Games che GTA 6 non èancorainternamente, ma nonostante ciò non ha ovviamente escluso un rinvio in futuro, vista l’enorme portata che contraddistingue il progetto.