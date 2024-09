Giuliodori | Peccato non meritavamo un passivo così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Rammarico Castelfidardo. La squadra diillude tutti con una partenza sprint, mettendo sotto – nel gioco e nelle occasioni la quotata Vigor Senigallia – poi però si perde. "Siamo partiti molto bene nel primo tempo, soprattutto fino al loro vantaggio – l’analisi di Marco, allenatore del Castelfidardo –. Abbiamo creato tre quattro occasioni nitide a tu per tu con il portiere che non siamo riusciti a sfruttare. Avevamo fatto benissimo, poi abbiamo preso il primo gol evitabile, su una palla inattiva. Nel secondo tempo su un’altra palla dietro la linea difensiva abbiamo beccato il secondo gol e in questa categoria gli errori li paghi pesantemente. Perché la qualità si alza e di conseguenza i giocatori forti e bravi ti puniscono". Il doppio svantaggio ha pesato sui biancoverdi. "Sullo 0-2 mi è dispiaciuto che la squadra si sia disunita.