Fondazione Fs open day a Pietrarsa per i 35 anni del Museo ferroviario

(Di lunedì 9 settembre 2024) IlNazionaledispegne 35 candeline. In occasione della ricorrenza, (il“nacque” il 7 ottobre 1989) laFS Italiane ha in programma diverse iniziative partendo con due giornate di “Day” in programma sabato 14 e domenica 15 settembre per consentire a tutti di festeggiare l’evento. I biglietti d’ingresso per l’Day saranno in vendita fino alle ore 16:00 al prezzo simbolico di un euro; il sito storico aprirà i cancelli in orario compreso tra le 9:00 e le 17:00. Carrozze e locomotive d’epoca, antichi macchinari e altri reperti esposti, raccontano l’evoluzione tecnologica che ha contribuito all’unità d’Italia, allo sviluppo economico-sociale e alla crescita del Paese.