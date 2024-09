Emergenza suicidi in Italia secondo Telefono Amico nel 2023 c’è stato il record di richieste di aiuto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono state oltre 7.000 le persone che nelsi sono rivolte aper gestire un pensiero suicida, proprio o di un caro. Lo ha reso noto la stessa associazione, spiegando che si tratta di un numero, che evidenzia una crescita del 24% rispetto al 2022. Nel 2024 si intravede una piccola inversione di tendenza: nel primo semestre led’sono state 3.500, -6,5% dal primo semestre. Numeri ancora molto lontani dai livelli pre pandemia, quando l’organizzazione di volontariato gestiva mille chiamate l’anno di questo tipo. “In questi anni abbiamo visto come le persone hanno imparato sempre più a chiedere” afferma Cristina Rigon, presidente di, commentando i dati dell’organizzazione diffusi in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione delo, che ricorre il 10 settembre.