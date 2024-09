Duplice tentato omicidio a Gagliole | Si stava tagliando volevamo solo fermarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Siferendo con il coltello, noi abbiamodie allora ci ha aggrediti”. Sentita in ospedale a Camerino, la 60enne Souad Kanane avrebbe confermato la prima ricostruzione dei tragici fatti avvenuti anel primo pomeriggio di venerdì, quando il figlio 23enne Ivan Zamparini ha ferito lei e, in modo più grave, il padre 65enne Terenzio. La donna dovrà dare una versione definitiva di come siano andate le cose ai carabinieri, quando le sue condizioni si saranno ristabilite. Poi sarà sentito anche suo marito, che ora è ricoverato a Torrette. L’uomo, ex carabiniere in pensione, aveva riportato ferite multiple al torace e all’addome ed era stato ricoverato in prognosi riservata. Ma l’operazione d’urgenza è riuscita e le sue condizioni sembra siano in miglioramento. Resta invece ancora intubato e sedato, sempre all’ospedale di Ancona, il ragazzo.