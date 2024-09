Dopo gli Us Open Pietrangeli si arrende anzi no | Sinner è il più forte batterà tutti i miei record Tranne uno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Ora è il piùdi, lo dicono i numeri e il livello del suo tennis“. Pian piano, trionfotrionfo, anche Nicolasi devere alla potenza di Jannik. Con il successo agli Us, l’altoatesino ha eguagliato ad esempio i due titoli Slam vinti da(due Roland Garros nel 1959 e nel 1960). Insomma, non ce n’è:è destinato a diventare di gran lunga l’italiano più vincente di sempre nella storia del tennis e a rimanere a lungo il numero 1 della classifica Atp: “Secondo me quando sta bene è imbattibile, forse solo Carlos Alcaraz può dargli fastidio, per gli altri non vedo possibilità”, dice all’Adnkronos lo stesso