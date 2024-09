Debiti e bancarotta sfiorata Antonello risponde a Commisso | Inter segue le regole

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) In una recentevista, Roccoha lanciato qualche frecciatina alle big di Serie A, in particolar modo ae Milan (ma anche alla Juventus) spiegando che, in Italia, le squadre che vincono lo fanno indebitandosi. E nessuno dice loro niente. La risposta dell’, Campione d’Italia in carica, non è tardata ad arrivare. Alessandro, amministratore delegato dell’, al termine dell’odierna Assemblea di Lega, ha dichiarato: “l’ha sempre rispettato lee continuerà a farlo“. Le parole divistato da “La Gazzetta dello Sport”,ha chiarito se provasse, o meno, invidia per le big che vincono i campionati. “No, perché certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato i club quasi allae poi nelle mani di Fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti.