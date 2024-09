Caso Leao-Theo Hernandez Donadoni | brutto segnale Cosa succede al Milan?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) La pausa per le Nazionali ha un po’ attutito la polemica ma in casasi parla ancora di quanto accaduto condurante il cooling break di Lazio-. I due calciatori hanno preferito staccarsi dal gruppo mentre l’allenatore Fonseca, che non li aveva fatti partire dall’inizio, salvo poi lanciarli nella maschia sotto 2-1, stava dando le indicazioni tattiche. Un episodio bollato come ‘ammutinamento’ dai media ma che il, Fonseca e i calciatori hanno voluto minimizzare. Ammesso che non si trattasse di protesta, il gesto è stato comunque in contrasto con lo ‘stile’. Un grandeista del passato come Roberto, intervistato da ‘Radio Anch’io Sport’, ha spiegato: “? Quanto abbiamo visto non è stato edificante, e questo mi dispiace molto.