Camerata Strumentale di Prato presentata la nuova stagione concertistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – “Se resto sul lido, se sciolgo le veleinfido, crudele mi sento chiamar”. I versi perfetti di quest’Aria dalla Didone abbandonata di Pietro Metastasio possono esser letti come metafora della condizione umana: partire verso nuovi approdi dell’esperienza o starsene nella confortante certezza di ciò che già conosciamo? Per lali abbiamo eletti a simbolo della nostra ricetta di programmazione, ormai consolidata. Ogniricerca un equilibrio fra l’avventura dell’incontro col nuovo e il consolidamento del repertorio classico, tra lo scioglier le vele e il restare sul lido. Questo programma non fa eccezione, anzi s’addice con singolare appropriatezza all’immagine marinaresca di Metastasio.