Calcio Eccellenza | male le pisane tre sconfitte all' esordio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pisa 9 settembre 2024 – La prima giornata del campionato ditoscana ha regalato emozioni e sorprese. Allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ di Perignano pareggio tra i rossoblù e gli ospiti del Camaiore (1 – 1). Due compagini accreditate per l’alta classifica. Prima frazione a favore della squadra di mister Falivena a segno con Taraj dopo appena otto minuti, e ripresa ospite con il pareggio dell’attaccante Chiaramonti che sfrutta un errore in disimpegno della difesa locale. Fratres Perignano: Serafini, Bani, Mogavero, Zocco, Ricci, Lucaccini, Regoli, Viola, Taraj, Papi, Rossi. A disposizione Becherini, Lupi, Misseri, Crispino, Carrai, Mariani, Hoxha, Zampardi, Napoli. All. Falivena. Camaiore: Costa, Borgia, Zambarda, Anzillotti, Velani, Zavatto, Bologna, Granaiola, Chiaramonti, Kthella, Da Pozzo. A disposizione Barsaglini, Adami, Belli, Nardi, Ricci, Bacci, Maini, Amico, Cornacchia.