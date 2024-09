Booker T | Oba Femi è unico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ormai siamo abituati a vedere tanti “Nex Big Thing” provenire dal roster di NXT: Bron Breakker, Tiffany Stratton e Carmelo Hayes sono solamente alcuni dei wrestler che sono entrati a far parte del main roster e che hanno rubato la scena. La WWE è in costante evoluzione ed è sempre alla ricerca di nuove superstar da lanciare e proprio nel roster di Orlando, potrebbe esserci il prossimo grande wrestler. SecondoT, infatti, Oba(attuale NXT North American Champion) ha tutte le carte in regola per diventare una stella. Nel corso del suo podcast,T ha parlato molto bene di Oba, arrivando a paragonare la sua carriera a quella di Bill Goldberg:“Guardate, non avevo ancora visto un tipo come lui da quando c’era Bill Goldberg: sto parlando di Oba. Questo è il paragone. Obasta lavorando in maniera diversa, ovviamente.