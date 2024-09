Bill Clinton e lo scandalo Lewinsky cosa è successo nel 1998?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024) È stato lopiù roboante e “pericoloso” dopo quello del Watergate. L’unico in grado di mettere in pericolo non solo la reputazione dei diretti interessati, ma soprattutto, la democrazia e la presidenza degli Stati Uniti. Questa volta, però, alla base non c’erano fondi elettorali e manomissioni dell’iter elettivo. A conquistare le prime pagine del giornali in quella fine estate delè stato niente meno che il sexgate con protagonisti l’allora Presidentee la stagista Monica. Tutto ha inizio nel 1995. In quell’anno la giovane Monica, dopo aver ottenuto il suo diploma al college, decide di trasferirsi a Washington D.C. con l’incarico di stagista non retribuita alla Casa Bianca.