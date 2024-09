Benevento-Potenza le parole di Talia | Serviva una reazione dopo Catania e c’è stata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLarga vittoria condita da un gol. Non poteva chiedere di meglio Angelo, uno dei grandi protagonisti della serata del “Ciro Vigorito” in una gara che ha messo in mostra il migliordella stagione. L’ex di turno ha sottolineato l’importanza del gruppo che ha reagito subitola sconfitta di– “In settimana ci siamo detti che dovevamo fare una grandissima gara. Bisognava alzare l’asticella e si è visto già nella prima mezz’ora. Peccato per quella disattenzione sul rigore”. AUTERI – “Il mister in allenamento mi punzecchia sempre di alzare i ritmi e di stare sotto palla in fase di non possesso”. RUOLO – “A due abbiamo già giocato lo scorso anno. Il mister mi ha chiesto di stare accanto a Prisco e di inserirmi come è successo sul gol”.