Aumento biglietto Atac l’altra faccia della medaglia | rimane il problema dell’evasione del ticket

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Roma aumenterà ildell’dal 2025: per l’azienda ai trasportiildelha deciso di aumentare ildel 33%, in una 2 euro che ha trovato nelle scorse ore anche i favori del sindaco Roberto Gualtieri. Se da una parte bisogna rispondere alle casse dissestate dell’azienda al servizio di trasporto pubblico capitolino, dall’altro tale scenario potrebbe aumentare l’evasione dei biglietti per utilizzare i mezzi pubblici: troppe stazioni, al momento, non vedrebbero la presenza di controllori o varchi per evitare questo fenomeno. Nelle stazioni di Roma nessuno controlla i bigliettiLa denuncia di questa situazione arriva dal Comitato PendolariRoma-Lido, che monitora attentamente le linee metropolitane di Cotral e