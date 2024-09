Al cinema in settimana | da Campo di battaglia a Speak no evil

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arriva alno– Non parlare con gli sconosciuti”. Il film, che approda nelle sale martedì 10 settembre, nel cast annovera James McAvoy e Mackenzie Davis. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Come far litigare mamma e papà” e “Cyborg 009 vs Dman”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Beetlejuice Beetlejuice”, “di”, “Cattivissimo me 4”, “It ends with us – Siamo noi a dire basta”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 9 SETTEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Beetlejuice Beetlejuice” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21); “L’innocenza” (ore 20:45). AUDITORIUM LAB80 a Bergamo “Nosferatu, una storia di sangue” (ore 21).