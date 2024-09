Achille Costacurta parla dei mesi vissuti in un centro penale | le clamorose confessioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 9 settembre 2024) I telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscerenel corso di una delle ultime edizioni di Pechino Express. In quell’occasione il giovane ragazzo aveva partecipato assieme a Martina Colombari, facendo anche una bella impressione agli appassionati del reality. Tuttavia, nel corso degli anni, il giovane ha incominciato a farre di sé per situazioni tutt’altro che positive. Una vera e propria situazione complicata che è stata raccontata dal ragazzo in queste ore. Pechino Express: la confessione diIn molti lo ricorderanno per la partecipazione a Pechino Express ma nel corso degli anniha fattore di sé per bravate e atti sicuramente da cui non prendere esempio.