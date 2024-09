Venezuela il candidato dell’opposizione alle presidenziali si rifugia in Spagna la sua vita era in pericolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Madrid, 8 settembre 2024 – Laconcederà asilo politico Edmundo Gonzalez Urrutia, ildell'opposizioneultimein. La leader dell'opposizione María Corina Machado ha dichiarato che Urrutia è dovuto fuggire perché "la suaera in". Il politico sudamericano è già giunto nella penisola iberica, secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un messaggio sui suoi profili social. Il capo della diplomazia iberica ha spiegato che Urrutia ha chiesto il diritto di asilo, che "naturalmente", ha sottolineato, "il governo spagnolo elaborerà e concederà". Il 75enne politico, che si erato nell'ambasciata spagnola a Caracas, ha lasciato la capitalena in compagnia della moglie Mercedes.