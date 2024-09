Sugli spalti grande attesa e partecipazione Campagna abbonamenti il dato finale è 3 595

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) È una partita importante per la squadra di Dossena, che per superare la Lucchese fa affidamento anche sul sostegno della curva Ovest. Inevitabilmente, per gli ultras quella contro i rossoneri si profila però una gara contraddistinta innanzitutto dal ricordo di Filippo Pregnolato, per tutti Pregno, scomparso tragicamente a 22 anni la scorsa settimana dopo aver seguito la Spal sul campo del Perugia. Per celebrare nel miglior modo possibile la sua memoria, il gruppo Curva Ovest Ferrara ha annunciato l’allestimento di una coreografia ad hoc. Nel frattempo, si è conclusa – stavolta in maniera definitiva – ladella Spal. Nelle due settimane di ‘tempi supplementari’ che la società ha concesso ai ritardatari sono state sottoscritte altre 443 tessere portando il numero complessivo dia quota 3.595.