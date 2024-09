Serie D Il San Marino inizia in viaggio Primo ostacolo il Tau Altopascio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo settimane di allenamenti per il Sanè arrivato il giorno del debutto. Il campionato dei titani partirà oggi (calcio d’inizio alle 15) dallo stadio comunale, impianto di casa del Tau, nella provincia di Lucca. Entusiasmo e curiosità accompagnano la truppa di Emmanuel Cascione, debuttante sulla panchina del club biancazzurro che, alla fine dello scorso campionato, è passato da una gestione interamente sammarinese a quella dell’imprenditore Emiliano Montanari. L’estate, dopo la conclusione della scorsa stagione con l’accesso ai playoff, ha portato tante novità nella squadra biancazzurra. Decisamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Fin qui la squadra di Cascione ha giocato una sola partita ufficiale, in Coppa Italia, uscendo per mano del Castelfidardo.