SERIE C Benevento-Potenza | la diretta testuale live

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti1? INIZIA LA SFIDA DEL “VIGORITO”: circa 5500 gli spettatori sugli spalti con una scarsa rappresentanza di tifosi provenienti da. Nella terza giornata di campionatosi affrontano nel monday-night del “Ciro Vigorito”. Per le due squadre si tratta del secondo confronto di questa stagione dopo quello in Coppa Italia dello scorso 18 agosto quando è stata la compagine lucana ad imporsi (1-2) conquistando l’accesso agli ottavi di finale della manifestazione tricolore. In classifica il(4) precede di una lunghezza il(3) che è reduce dal ko sul campo del Catania. Mister Auteri deve fare a meno degli infortunati Pinato, Borello, Agazzi, Meccariello e il lungodegente Nardi.