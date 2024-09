Ruggeri-Dall’Omo alla sagra di Riale Confronto su Ztl e Valle del Lavino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) CASALECCHIO e ZOLA È un format che va avanti da trentadue anni, eppure non sembra stancare. Anche quest’anno,di, ’terra di mezzo’ tra i due comuni di Casalecchio e Zola, si è tenuto il tradizionalefra i sindaci e i cittadini. Spenta la musica e fermati gli spettacoli, per un’ora si sono accesi i riflettori sui problemi reali dei due comuni. Per la prima volta insieme sul palco, Davide, riconfermato sindaco di Zola Predosa e Matteo, sindaco di Casalecchio al suo primo mandato, moderati da Gabriele Mignardi, giornalista de il Resto del Carlino e con l’organizzatore Stefano Celliniconduzione. Tanti i temi sollevati a cui i sindaci hanno cercato di rispondere, senza però sbilanciarsi troppo sulle promesse. In primis, il nodo della Ztl di, che entra in funzione solo durante eventi all’Unipol Arena, creando disagi ai residenti.