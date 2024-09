Qui dentro è volato tutto eravamo sottosopra | una passeggera terrorizzata sull’aereo colpito dal Tifone Yagi Feriti tra passeggeri e personale di bordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Tanta paura sul volo della Turkish Airlines in rotta da Istanbul a Taipei. L’aereo a Taiwan ha incontrato una forte turbolenza poco prima di atterrare a Taipei. Sebbene il Boeing 777 sia atterrato in sicurezza, quattroe due membri dell’equipaggio sono rimastinell’incidente, secondo i media locali. Una, letteralmente, ha documentatocon un video, poi condiviso sui social: “Qui“. Secondo l’Aviation Herald, l’aereo volava a 10.100 metri sullo spazio aereo cinese, a circa due ore dall’atterraggio, quando è arrivata la turbolenza. L’aeromobile ha iniziato a perdere quota e a sbandare in maniera improvvisa, scatenando il panico e la paura tra i. A Taipei i sanitari hanno prestato subito soccorso ai