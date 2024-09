Paralimpiadi Domiziana Mecenate e Ndiaga Dieng saranno i portabandiera nella Cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Questa sera (ore 20.00) lo Stade de France sarà teatro delladidei Giochi Paralimpici di Parigi. Un’occasione in cui potranno sfilare i 4.400 atleti partecipanti a questa rassegna e ci sarà anche il canonico passaggio di consegne tra la capitale francese e Los Angeles, in vista dell’edizione del 2028. Lasarà seguita da un grande concerto electro con una ventina di artisti electro transalpino. La prima edizione dei Giochi ospitataVille Lumière ha riscosso successo, con diversi momenti iconici. L’arciera britannica Jodie Grinham è diventata la prima atleta in assoluto a vincere una medaglia paralimpica mentre era incinta o l’atleta di taekwondo Zakia Khudadadi si è messa al collo la prima medaglia in assoluto per la Squadra Paralimpica Rifugiati.