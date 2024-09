Osimhen invasione social dei nigeriani contro il Napoli | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Victorsi è trasferito nei giorni scorsi ufficialmente al Galatasaray, in prestito dal. Dalla Nigeria sono tantissimi i tifosi che hanno attaccato il club azzurro sui. Alla fine, la questione legata a Victorsi è risolta nella maniera più sorprendente possibile con il passaggio in prestito al Galatasaray. Una soluzione che ha permesso a tutte le parti in causa di trovare un compromesso utile a evitare l’esclusione dalla rosa almeno fino a gennaio. Il club turco ha colto l’occasione, assicurandosi così un colpo di assoluto livello e che ha scatenato gli entusiasmi in terra turca. La situazione, com’è inevitabile che sia, è stata seguita con forte interesse anche da parte dei tifosi della Nigeria, che vedono inun vero e proprio simbolo.