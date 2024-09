Non può lavorare in Rai E poi parla di estorsione di Sangiuliano | la Boccia è fuori controllo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) No, Maria Rosarianon vuole finire nell'ombra. Scontato, vien da dire. E insomma non le bastano le dimissioni di Gennaro: lo aveva detto chiaro e tondo, affermando di pretendere delle "scuse" e, contestualmente, minacciando in caso contrario di rivelare altri dettagli e documenti sulla vicenda. Minacce neppur troppo velate in base alle quali il legale dell'ormai ex ministro della Cultura ha fatto sapere che verrà sporta denuncia contro la 41enne di Pompei, il tutto dovrebbe accadere domani, lunedì 9 settembre. Ma lanon ci sta. Risponde. Fa di tutto per catalizzare ogni possibile attenzione su di lei e sul suo profilo Instagram, ormai seguitissimo. Il tutto tra un'intervista e l'altra, tra un'apparizione televisiva e l'altra. E così ecco che di buon mattino, oggi domenica 8 settembre, torna a cannoneggiare, rigorosamente su Instagram.