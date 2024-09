MotoGP Jorge Martin fa mea culpa dopo l’autogol strategico di Misano | Avrei dovuto seguire Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)esce con le ossa rotte dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo atto stagionale del Mondialeaver vinto la Sprint di ieri, lo spagnolo della Ducati Pramac ha infatti buttato via la gara lunga della domenica commettendo un grave errorenel momento in cui ha cominciato a piovigginare sul circuito romagnolo.ator è stato l’unico dei big a fermarsi per passare alle gomme rain, ma le condizioni sono migliorate successivamente costringendolo ad un secondo cambio moto per tornare agli pneumatici slick. Doppiato, il leader della generale si èaccontentare di un misero 15° posto facendo avvicinare Francescoa -7 e Marc Marquez a -53. “Chiaramente è stato un errore di strategia. Forse, se avessi avuto un quadro più chiaro delle condizioni che sarebbero arrivate, non mi sarei fermato.