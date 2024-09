Morto motociclista a Roma caccia a un veicolo coinvolto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Incidente mortale ad Acilia, indagini in corso per identificare un secondo mezzo Un grave incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 3, in via di Saponara, nella zona di Acilia, alla periferia di. A perdere la vita è stato unitaliano di 28 anni, che viaggiava a bordo di una Suzuki. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il giovane è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Gli agenti del XII Gruppo Monteverde della polizia locale diCapitale stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che un secondopossa essere stato. Le ricerche per identificare il mezzo e il conducente sono state avviate immediatamente. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e risalire ai responsabili.