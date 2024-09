Memorial Perletti | quinta edizione ricca di novità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Grandiper il 5°Luigi, pedalata benefica in programma il 5 ottobre, in ricordo dello storico presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Da quest’anno la kermesse è dedicata anche ad Angela(figlia di Luigi), venuta a mancare lo scorso inverno, aggiunta fatta su proposta del fratello Alessandro, attivo nell’organizzazione dell’evento. Prevocicli, Rio Bike e Acsi Settore Ciclismo sono gli organizzatori, a cui si aggiunge l’apporto di Angelo Foroni. Insieme hanno preparato due percorsi distinti: il primo di 50 chilometri e adatto a tutti, sarà organizzato con un gruppo omogeneo che partirà dalla Faustina, in via Piermarini (ritrovo alle 8 e partenza alle 9). Si passerà poi sotto il municipio per arrivare all’Adda e continuare verso il Cremasco raggiungendo il canale Vacchelli, da qui si ritornerà alla Faustina.