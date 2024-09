McTominay segna ancora stavolta al Portogallo VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024)al). Di testa, al sesto minuto, in-Scozia che al momenti vede gli scozzesi in vantaggio. In campo anche Gilmour. Partita di Nations League. Hato anche l’altra sera nella partita persa 2-3 contro la Polonia. L’altra sera in rete pure Gilmour l’altro centrocampista scozzese del Napoli. Per ilgioca Leao; Ronaldo invece è in panchina. Come scrive Fabrizio Romano per il centrocampista del Napoli (ex Manchester United) è il decimo gol nelle sue ultime 17 presenze con la Scozia.  ????? ?????????!!! It’s that man again! Scotthas scored 10 international goals in his last 17 caps! It’s an early lead in Lisbonpic.twitter.com/9iTLUzjcEy — Everything Scotland (@AboutScotlandd) September 8, 2024 Scotthas scored 10 goals in his last 17 appearances with the Scottish national team. Machine.